Edremit’te Sahte Zeytinyağı Operasyonu Gerçekleşti

EDREMİT’TE SAHTE ZEYtİNYAĞI ÜRETİMİNE OPERASYON

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan bir operasyonda sahte zeytinyağı üretimi gerçekleştiren bir depoda 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretimi ile ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçiyor.

ARAMA KARARI VE ELE GEÇİRİLEN MİKTAR

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheliler Emin B. ve Metin Ş.’ye ait araçlar ile Remzi Ö.’ye ait depoda arama yapılıyor. Yapılan aramalar neticesinde araçlarda bin litre, depoda ise 3 adet tank içinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplamda 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçiriliyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında “6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet”, “marka hakkına tecavüz” ve “kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme” suçlarından adli işlem başlatılıyor. Soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.