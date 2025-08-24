Edremit’te Sahte Zeytinyağı Üretimi Yakalandı

EDREMİT’TE SAHTE ZEYTİNYAĞI OPERASYONU

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı üretimi yapan bir depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretildiği yönünde aldıkları bilgi üzerine harekete geçti.

ARAMA KARARI VE BULGULAR

Adli makamlardan alınan arama kararı çerçevesinde, şüpheliler Emin Boyunduruk ve Metin Şentürk’e ait araçlar ile Remzi Öztürk’e ait depoda detaylı arama yapıldı. Arama sonucunda, araçlarda 1000 litre, depoda ise 3 adet tank içerisinde 14 bin 365 litre olmak üzere toplamda 15 bin 365 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı bulundu.

Olayla ilgili olarak, 3 şüpheli hakkında “6469 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet”, “marka hakkına tecavüz” ve “kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme” suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.