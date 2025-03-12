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Edremit’te Servis Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

EDREMİT’TE SERVİS OTOBÜSÜ YANGINI

Van’ın Edremit ilçesinde seyir halindeki bir servis otobüsü, aniden alev aldı. Alınan bilgilere göre, yangın akşam saatlerinde Edremit ilçesi Erdemkent İlkokulu karşısında meydana geldi. Yolcularını bıraktıktan sonra dönüşe geçen otobüs, henüz tespit edilemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı.

YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsü alev topuna dönüştürdü. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan otobüse müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, olay sonrası otobüsten geriye sadece bir hurda yığını kaldı.

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