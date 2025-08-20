Edremit’te Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFIC ACCIDENT IN BALIKESİR

Balıkesir’de, Edremit kara yolu Çağdaşkent mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Bugün öğleden sonra gerçekleşen olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu. 34 BRD 36 plakalı otomobil, Balıkesir istikametinde seyir halindeyken Çağdaşkent’i geçtikten sonra kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.

RESCUE OPERATIONS UNDERTAKEN

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte Altıeylül itfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve trafik polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, tek taraflı sıkışmalı kaza sonrası otomobilde sıkışan E.E. ve O.T.’yi yaralı olarak çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.