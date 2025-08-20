Haberler

Edremit’te Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFIC ACCIDENT IN BALIKESİR

Balıkesir’de, Edremit kara yolu Çağdaşkent mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Bugün öğleden sonra gerçekleşen olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu. 34 BRD 36 plakalı otomobil, Balıkesir istikametinde seyir halindeyken Çağdaşkent’i geçtikten sonra kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.

RESCUE OPERATIONS UNDERTAKEN

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte Altıeylül itfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve trafik polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, tek taraflı sıkışmalı kaza sonrası otomobilde sıkışan E.E. ve O.T.’yi yaralı olarak çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Öğrenciler Fidan Dikti, Doğaya Destek

Öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İlkokulu'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Aydın, bu adımın geleceğe önemli katkı sunacağını ifade etti.
Haberler

Ardahan Valisi Aşıyla Mücadelede Kararlı

Ardahan Valisi, şap hastalığına dair endişelerin abartıldığını ifade ederek aşının etkinliğine dikkat çekti. Ayrıca, bölgedeki hayvan sayısının arttığını ve hayvancılığın geliştiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.