Edremit’te Trafik Kazasında 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde Öğretmenevi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İddiaya göre, Canan Durmuş (70) yönetimindeki 10 KA 516 plakalı otomobil, Cennet Sokağı’ndan gelirken Akçay yönüne dönmek istedi. Bu esnada otomobil, Havran yönünden gelen Ali Coşkun (40) yönetimindeki 22 AR 049 plakalı çekiciyle çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücü Canan Durmuş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Durmuş’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİS İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Her iki sürücünün de alkolsüz olduğu, ayrıca gerekli belgelerinin tam olduğu bildirildi. Konuyla ilgili polisin kazaya yönelik incelemesi sürdürüyor.

ÖNEMLİ

