Edremit’te Traktör Römorku Devrildi

KAZA ANI VE YARALANANLAR

Van’ın Edremit ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Kurubaş Mahallesi Erek Dağı’nda yaylada gerçekleşti. Yaylaya gitmekte olan traktörün römorku devrildi. Kazada römorkta bulunan çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

