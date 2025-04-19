Haberler

Edremit’te Uygulama, 4 Şüpheli Yakalandı

EDREMİT’TE ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulaması sırasında çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bu uygulama, ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Uygulamada 26 ekip, 2 tim çevik kuvvet ve 75 bekçiden oluşan toplam 231 personel yer aldı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde trafik ekipleri denetim yaptı.

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Yapılan uygulamalar sonucunda 1433 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca ruhsatsız bir tüfek ve 17 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Trafik kontrollerinde ihlali tespit edilen 28 araç sürücüsüne toplamda 209 bin 194 lira idari para cezası kesildi, 3 araç ise trafikten men edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bartın’da 3 Araç Geri Manüvre Yaptı

Bartın'da düzenlenen alkol testi sırasında 10 dakika içinde geri manevra yaparak kaçan 3 sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı ve işlemlerine başlandı.
Haberler

Adana’da Kaza, 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, karşıdan gelen kamyonla çarpışarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.