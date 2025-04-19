Edremit’te Uygulama, 4 Şüpheli Yakalandı

EDREMİT’TE ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMASI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulaması sırasında çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bu uygulama, ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Uygulamada 26 ekip, 2 tim çevik kuvvet ve 75 bekçiden oluşan toplam 231 personel yer aldı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde trafik ekipleri denetim yaptı.

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Yapılan uygulamalar sonucunda 1433 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca ruhsatsız bir tüfek ve 17 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Trafik kontrollerinde ihlali tespit edilen 28 araç sürücüsüne toplamda 209 bin 194 lira idari para cezası kesildi, 3 araç ise trafikten men edildi.