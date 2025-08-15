Edremit’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

EDREMİT’TE OPERASYON

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda bir konutta esrar maddesi ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri belirlenen bir adrese operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan arama sonucunda 28,13 gram esrar maddesi ile saksılara ekili 14 kök kenevir bitkisi bulundu. Olayla ilgili olarak, yakalanan bir şüpheli hakkında “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlarından yasal işlem başlatıldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yaptıkları bu operasyona devam ederken, yasal işlemler de titizlikle yürütülecek. Bu tür operasyonlar, toplumda uyuşturucu ile mücadele bilincinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.