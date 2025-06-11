Haberler

Edremit’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

EDREMİT’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru yakalandı. Alınan bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından 05 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen bu çalışmalarda;

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

488,75 gram sentetik kannabinoid (Bonzai hammaddesi), 255 adet sentetik ecza hapı, 21 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 70 TL nakit para da bulundu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak şüphelilerin hakkında adli işlemlerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına

Güven Bana programında, "Manda yuva yapmış söğüt dalına" dizesinin devamında "Beni benden alır mı" ifadesi yer almaktadır. Bu soru izleyicilerin ilgisini çekmiştir.
Haberler

Sema Nur Sarıboğa Baran, İddialara Göre Boşanma Davası Açtı. Kazım Karabekir Mahallesi’nde Silahla Kendini Vurdu. Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı. Baran, Eşini Gözaltına Aldı. “Intihara Yönlendirme”...

Esenler'de boşanma aşamasındaki kadın, eşinin binası önünde kendini vurdu. Hastanede hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. Ölümünden önce video çektiği belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.