Edremit’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYON HAREKETLİLİĞİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri bir adreste detaylı bir arama yapma kararı aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada 28,13 gram esrar ve saksılara ekili toplam 14 kök Hint keneviri bulundu. Elde edilen uyuşturucu maddeler, operasyonun dikkate değer detaylarından biri olarak kayda geçti. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

