Edremit’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYON HAREKETLİLİĞİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri bir adreste detaylı bir arama yapma kararı aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada 28,13 gram esrar ve saksılara ekili toplam 14 kök Hint keneviri bulundu. Elde edilen uyuşturucu maddeler, operasyonun dikkate değer detaylarından biri olarak kayda geçti. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.