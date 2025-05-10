Edremit’te Yangın Helikopteri Göreve Başladı

YANGIN MÜDAHALE HELİKOPTERİ GÖREVE BAŞLADI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına ait Ateş Kuşları olarak bilinen yangın müdahale helikopteri faaliyete geçti. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, orman yangınlarıyla mücadelede hava araçlarının sağladığı avantajları vurguladı ve bölgeye çok yakında iki yangın söndürme uçağının daha geleceğini bildirdi. Yangın sezonunun başlamasıyla alınan tedbirler doğrultusunda Edremit’in Zeytinli Mahallesi’nde bulunan heliportta konumlandırılan KA 32T tipi helikopter dikkatleri üzerine çekiyor.

HELİKOPTERLERİN KATKISI ÖNEMLİ

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ile birlikte uçuş ekibinden helikopterin operasyonları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Odabaş, “Bu helikopterler orman yangınlarıyla mücadele noktasında bizlere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. İnşallah çok kısa bir müddet sonra havalimanımıza iki tane daha üçer tonluk yangın söndürme uçağı gelecek,” dedi. Ayrıca, Kaz Dağları’nın önemli bir zenginlik olduğunu hatırlatan Odabaş, “Kazdağları Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden. Burası hem orman zenginliği açısından hem de milli park oluşuyla çok kıymetli. 23 bin hektarlık bir alan ve müdahale oldukça zor. Bu araçlar sayesinde müdahale büyük ölçüde kolaylaşıyor,” şeklinde ifadelerde bulundu.

YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan KA-32T helikopterinin pilotu Yusuf Enes Tunçay, helikopterin teknik özelliklerini açıkladı. Tunçay, “Kamov 32 helikopterimiz iki jet motorla çalışmakta ve 3 ton su taşıyabilmektedir. Yaklaşık 10 dakika içinde buradan kalkarak yangın bölgesine ulaşabiliyoruz,” dedi. Ayrıca, helikopterin manevra kabiliyetine de dikkat çeken Tunçay, “Arka rotor bulunmaması sayesinde çevikliğimiz artıyor. Yüksek hızlara hızlıca erişebiliyoruz. Dilediğimiz manevrayı zorlu arazilerde bile gerçekleştirebiliyoruz. Geçen yıla kıyasla daha verimli bir sezon geçeceğini umut ediyoruz,” ifadelerini kullandı.