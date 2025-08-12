Haberler

Edremit’te Yangın Kontrol Altına Alındı

EDREMİT’TE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde metruk bir binada başlayan yangın, çevreye sıçramasıyla birlikte önemli bir tehlike oluşturdu. Hamidiye Mahallesi’ndeki spor salonunun arkasında bulunan metruk yapıda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki ahırlara da sıçradı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahale sonrasında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ÖNEMLİ

