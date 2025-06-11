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Edremit’te Yangın Tarım Arazisine Sıçradı

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YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ OLAYLAR

Edremit’in Eminkuyu mevkisindeki çöplükte, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın oluştu. Rüzgarın etkisi ile alevler, çöplükteki alandan aradaki yolun karşı tarafına geçerek tarım arazisine sıçradı. İhbar alındıktan sonra Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’nden itfaiye ekipleri ve arazözler hızla bölgeye yönlendirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, öncelikle tarım arazisindeki kuru otlara ilerleyen alevlere müdahale etti. Bu müdahale sayesinde alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Ardından çöplük kısmındaki yangınla ilgili çalışmalara devam edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangından sonra soğutma işlemleri yapıldı. Şu anda yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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