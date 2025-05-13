Edremit’te yeni köprü tamamlanıyor

ALTYAPI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Edremit’te sürdürülen altyapı çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen “Edremit Çayı Taşkın Koruma İnşaatı” projesi kapsamında inşa edilen yeni köprüde önemli bir aşamaya gelindi. Bu proje, bölgenin taşkın riskini azaltma ve ulaşımı kolaylaştırma amacını taşıyor.

KÖPRÜ İNCELEMESİ YAPILDI

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, Kadın Kolları Başkanı Kadriye Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Devlet Su İşleri (DSİ) Balıkesir Bölge Müdürü Olcay Çubukçu ve Bölge Müdür Yardımcısı Cahit Aşkan ile Eminkuyu mevkiinde büyük ölçüde tamamlanan köprüde incelemelerde bulundu. Heyet, yetkililerden proje hakkında bilgi alarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimizin yatırımları ve AK Parti’mizin hizmet anlayışıyla birlikte yürütülen bu önemli çalışma, bölgemizin altyapısını güçlendirme ve taşkın riskini minimize etme hedefiyle hayata geçiriliyor. Aynı zamanda bu yeni köprü, bölgemizin ulaşımını daha güvenli ve akıcı hale getirerek, özellikle yoğun dönemlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir rol üstlenecektir. Edremit’imizin hem güvenliğini hem de ulaşım konforunu artıracak bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde ifade etti.