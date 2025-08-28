Edremit’teki yangın itfaiye ile söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Eminkuyu mevkisindeki katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Çöplük alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Olayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar ile yangın kontrol altına alındı ve kısa süre içinde söndürüldü. Yangının sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.