Edremit ve Ayvalık’ta Kaçakçılık Operasyonu

KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Edremit ve Ayvalık ilçe emniyet müdürlüklerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, belirlenen hedeflere yönelik ortak bir operasyon düzenledi.

ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda toplam 40 litre etil alkol ele geçirildi. İşlemler sırasında yakalanan şüphelilerin isimleri M.S.E. ve R.G. olarak belirlendi. Bu kişilerin üzerindeki işlemlerin devam ettiği bildiriliyor.