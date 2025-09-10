Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Açılıyor

EDREMİT ZEYTİNYAĞI TADIM FESTİVALİ HAZIRLIKLARI

Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre sahilinde, bu yıl ikincisi düzenlenecek “Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali” (FestOlive), 24-25-26 Ekim tarihlerinde kapılarını açıyor. Zeytin ve zeytinyağının tanıtımına yönelik olarak düzenlenen festivalde, profesyonel tadım etkinlikleri, çeşitli eğlenceler, lezzet durakları ve çocuklara özel sahne etkinlikleri yer alıyor. Festival, “Gölgesinde barış, damlasında şifa, yudumunda lezzet: Zeytin” sloganıyla duyuruluyor ve bölgenin zeytinyağı kültürünü ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

TOPLANTIDA FESTİVALİN HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Festival öncesi, Edremit Ticaret Odası yönetimi bir araya gelerek hazırlıklarla ilgili bir toplantı yaptı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Emre Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Şık, Gökhan Yeler, Murat Kara, Savaş Can, Sezgin Sönmez ve Genel Sekreter Recep Akgün katıldı.

DETAYLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Katılımcılara festival ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi üzerinden temin edilebiliyor. www.festolive.com.tr adresinden ulaşılabilecek bu bilgiler, katılımcılara geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor.