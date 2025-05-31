Edremitli Amatörler Burhaniyelileri Coşturdu

EDREMİT’TE YILSONU ETKİNLİĞİ COŞTURDU

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlikte, Edremit Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu, şef Saim Karataş yönetiminde gerçekleştirdiği konserle Burhaniyelilere unutulmaz anlar yaşattı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan konser sırasında yurdun çeşitli yörelerine ait türküler seslendirildi. Dinleyiciler, türküler eşliğinde oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.

KONSERİ İLGİYLE İZLEDİLER

Tamamen amatörlerden oluşan Edremit Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konserini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve diğer konuklar ilgiyle izledi. Konser sırasında müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, türkülere eşlik ederek oyunlar oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, şef Saim Karataş ve koro üyelerine teşekkür etti. Etkinliğin organizasyonu oldukça beğenildi. Koronun şefi Saim Karataş, “Burhaniye Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu sergiye Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu olarak katıldık. Seyircileri elimizden geldiğince coşturduk. Onlar da bize türküleriyle iştirak ettiler. Güzel bir etkinlik oldu. Biz de etkinliğe katkı sağladığımız için mutluyuz, herkese selamlar. Bu etkinliklerin devamını dileriz” şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR VE TEŞEKKÜRLER

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de etkinlik hakkında görüşlerini aktararak, “Bugün Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında ana sergimizi açtık. Açılışta Akçay Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu da konuk olarak bize katıldı. İçtenlikle güzel türküler söylediler. Biz de ekibimizle birlikte çok eğlendik ve kaliteli vakit geçirdik. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.