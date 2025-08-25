Edson Alvarez, Saha İçerisinde Oynamayı İstiyor

EDSON ALVAREZ’İN FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, “Taraftarlarımıza saha içerisinde nasıl bir oyuncu olduğumu oyunumla göstermek istiyorum. Benden şunu bekleyebilirler, sahada her zaman özverili ve sorumluluk alan bir futbolcu olacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunun farkındayım ama bu takım için her şeyimi vereceğim” diye açıkladı. 27 yaşındaki Meksikalı orta saha oyuncusu, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan Fenerbahçe’ye katıldı. Kulüp televizyonuna konuşan Edson Alvarez, duygularını ve düşüncelerini bu şekilde paylaştı.

HARİKA TARAFTAR VE ŞEHİR

Edson Alvarez, büyük bir kulübe gelmenin yanı sıra harika bir taraftar kitlesinin varlığını beklediğini ifade ederek, “Büyük bir kulübe geldiğiniz zaman harika bir taraftar kitlesinin olmasını bekliyorsunuz. Ben de bunu bekleyerek buraya gelmiştim ve tam da beklediğim gibi bir şey gördüm. Harika taraftarlarımız var. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler ki bir futbolcu olarak bu da benim için çok önemli çünkü bu sevgiyi hissettiğim zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmam kolaylaşıyor. Şehir gerçekten inanılmaz bir şehir. Çok güzel. Hava da harika” dedi.

DUSAN TADIC İLE GÖRÜŞMELER

Transfer süreci boyunca Dusan Tadic ile konuştuğunu belirten Alvarez, “Buraya gelmeden önce bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Bu sadece Meksika’da bilinen bir şey değil. Zaten herkes Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyor. Dusan Tadic ile Ajax’ta beraber oynamıştık. Kendisinden biraz bilgi aldım, özellikle şehir üzerine sorular sordum çünkü ailem için önemli bir konu. O da sadece güzel şeyler söyledi, bu da buraya gelmeme istek kattı” dedi.

TARAFTAR ATMOSFERİ

Alvarez, Fenerbahçe taraftarını da değerlendirdi. “Atmosfer tam da beklediğim gibiydi. Buraya gelmeden önce herkes bana taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylemişti. 90 dakika boyunca takımı desteklediklerini anlattılar. Ben de buna tribünden izlediğim ilk maçta şahit oldum. Her an maçın içindeler, sürekli takımı destekliyorlar. Bir Latin futbolcu olarak bundan çok keyif alıyorum. Bu beni bu kulüp ve taraftarlar için daha çok savaşmaya itiyor” şeklinde konuştu.

AİLESİNİN DÜŞÜNCELERİ

Stad ortamının ailesi üzerinde de olumlu bir etki bıraktığını belirten Edson, “Eşim de gördüğü atmosferden çok etkilendi. Bu tarz atmosferler Meksika’da, Latin Amerika’da oldukça yaygındır. Böyle bir atmosfer görmek beni de evimde hissettirdi ve bir an önce sahaya çıkma isteği uyandırdı” dedi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Takıma katılmak için heyecanlı olduğunu aktaran oyuncu, “Benfica maçında oynayamayacağım ama tüm kalbimle takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Takımımızı izledim, çok büyük ve iyi oyuncularımız var. Bir an önce oynamak için çok heyecanlıyım. Kupalar kazanmak istiyoruz, hedeflerimiz bu yönde. Umarım taraftarlarımıza mutluluk verebiliriz” ifadesini kullandı.

Alvarez, “Taraftarlarımız için sahada savaşacağım” diyerek sözlerini tamamladı.