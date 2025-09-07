Haberler

Edson Alvarez, Sakatlıkla 32’de Çıktı

ALVAREZ’İN SAKATLIĞI TARAFTARLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Fenerbahçe’nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, Meksika – Japonya maçında sakatlığı nedeniyle 32. dakikada oyunu terketmek zorunda kaldı. Sarı-lacivertli kulüp, Alvarez’in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapmayı planlıyor. Taraftarlar, yeni transferin sakatlığıyla ilgili gelişmeleri büyük bir merak ve endişeyle izliyor.

JAVIER AGUIRRE’DEN AÇIKLAMA

Edson Alvarez’in sakatlığı hakkında teknik direktör Javier Aguirre, maç sonrası basın toplantısında bilgi verdi. Aguirre, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında henüz net bir raporun olmadığını aktararak, “Gittikçe daha iyiye gidiyor, kendini ilk anda daha kötü hissediyordu, henüz rapor yok” şeklinde açıklamada bulundu.

Kiracı Selçuk K Gözaltına Alındı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir kiracı, evinde yangın çıkardı ve eşyalarını balkondan fırlattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.
Aksaray’da Kavga, Baba Ve Oğul Saldırdı

Aksaray'da iki grup arasındaki tartışma, baba ve oğulun polise saldırmasıyla büyüyerek 4 yaralı ve 7 gözaltı ile sonuçlandı.

