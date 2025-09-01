Haberler

Efe Akman, Galatasaray’dan ayrıldı

EFE AKMAN GALATASARAY’DAN AYRILDI

Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük beklentilerle karşılanan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman, Sarı-kırmızılı takıma veda ediyor. Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncu, 2023 yazında A takıma yükseldikten sonra FC Andorra’ya transfer oldu. İspanyol kulübü, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Efe Akman, geçmişte Getafe, Utrecht, Vitesse, Anderlecht ve Olympiakos gibi kulüplerle de anılmıştı. Genç yıldız, 2024-2025 sezonunda Galatasaray’da çeşitli organizasyonlarda 9 karşılaşmada görev aldı ancak bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Haberler

Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

Lübanon'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki medya mensuplarını hedef almasını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için bir eylem gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.