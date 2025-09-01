Efe Akman, Galatasaray’dan ayrıldı

EFE AKMAN GALATASARAY’DAN AYRILDI

Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük beklentilerle karşılanan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman, Sarı-kırmızılı takıma veda ediyor. Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncu, 2023 yazında A takıma yükseldikten sonra FC Andorra’ya transfer oldu. İspanyol kulübü, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Efe Akman, geçmişte Getafe, Utrecht, Vitesse, Anderlecht ve Olympiakos gibi kulüplerle de anılmıştı. Genç yıldız, 2024-2025 sezonunda Galatasaray’da çeşitli organizasyonlarda 9 karşılaşmada görev aldı ancak bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.