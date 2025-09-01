Efe Akman, Galatasaray’dan Gitti

EFE AKMAN’IN PERFORMANSI ELEŞTİRİ ALDI

Galatasaray’ın altyapısından çıkan genç orta saha oyuncusu Efe Akman, son dönemdeki performansıyla bazı taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı. Özellikle Yenikapı’da düzenlenen şampiyonluk kutlaması sırasında taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Akman’ın Galatasaray’dan ayrılacağı konuşuluyordu ve genç oyuncunun geleceği sonunda netleşti.

YENİ ADRESİ İSPANYA 2. LİGİ

Efe Akman, İspanya 2. Lig takımlarından FC Andorra ile anlaşma sağladı. Bugün öğle saatlerinde İspanya’ya gidecek olan futbolcu, burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray’ın altyapısında 2016-2023 yılları arasında yetişen Akman, A takımda ise 5 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası ile toplamda 11 maçta görev aldı. Genç oyuncu, kariyerinin ilk uluslararası deneyimini yaşamış olacak.