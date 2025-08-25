Efe Akman Westerlo’ya Geçmeyi Planlıyor

EFE AKMAN’DAN WESHTERLO’YA GEÇİŞ HAZIRLIĞI

Galatasaray forması giyen Efe Akman, Westerlo’ya transfer olma aşamasında. Son zamanlarda performansı nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalan genç futbolcu için yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor. Transferin yakın bir zamanda resmiyet kazanması öngörülüyor.

Haluk Yürekli’nin bildirdiğine göre, Efe Akman’ın, Belçika’nın Westerlo takımına transfer olmak üzere hazırlandığı belirtiliyor. Akman’ın kısa süre içerisinde geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Genç futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar sürüyor.