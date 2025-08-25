Haberler

Efe Akman Westerlo’ya Geçmeyi Planlıyor

EFE AKMAN’DAN WESHTERLO’YA GEÇİŞ HAZIRLIĞI

Galatasaray forması giyen Efe Akman, Westerlo’ya transfer olma aşamasında. Son zamanlarda performansı nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalan genç futbolcu için yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor. Transferin yakın bir zamanda resmiyet kazanması öngörülüyor.

Haluk Yürekli’nin bildirdiğine göre, Efe Akman’ın, Belçika’nın Westerlo takımına transfer olmak üzere hazırlandığı belirtiliyor. Akman’ın kısa süre içerisinde geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Genç futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haberler

Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.