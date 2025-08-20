Haberler

Efe Aslan, Milli Takıma Seçildi

SPORDA BÜYÜK BİR BAŞARI

Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi Efe Aslan, milli takım kadrosuna katılma hakkı kazandı. Efe Aslan ve onun okul arkadaşı Ceren Coşkun, sezon boyunca elde ettikleri puanlarla 16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde İnegöl’de gerçekleştirilen Oryantiring Milli Takım 2. Etap Seçme Yarışmaları’na katıldılar.

İLK DÖRDEN BİRİ OLDU

Bu yarışmalardaki başarılı performansıyla ilk dört sporcu arasında bulunan Efe Aslan, milli takım kadrosuna seçilerek Bursa Kestel’deki kampa katılma fırsatı buldu. Aslan, 4-7 Eylül 2025 tarihlerinde Bulgaristan’ın Strelcha şehrinde düzenlenecek Balkan Oryantiring Şampiyonası’nda hem Eskişehir’i hem de Türkiye’yi temsil edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Haberler

Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.