Efe, Denizde Boğuldu, Ailesi Yas Tutuyor

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Ferizli ilçesinden ailesiyle birlikte denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, boğulma olayı yaşadı. Olay saat 18.30’da Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Efe, deniz sırasında dalgalara kapıldı ve gözden kayboldu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, Sevinç su yüzeyinde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Efe, UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLENİN TEPKİSİ VE MORG İŞLEMLERİ

Efe’nin acı haberi ailesini derin bir üzüntüye boğdu. Cansız bedeni ise Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin Ferizli ilçesinden Karasu’ya geldiği bilgisi edinildi. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma devam ediyor.