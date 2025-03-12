Efe Kartal Öztay Taburcu Edildi

SEZONUN UNUTULMAZ ANLARINDAN BİRİ

Kocaelispor’un 8 Şubat 2025’te Amed Sportif Faaliyetler ile gerçekleştirdiği karşılaşmada tribünden düşerek ciddi şekilde yaralanan 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, tedavisinin ardından taburcu oldu. Uzun bir bekleyişin ardından evine dönen genç taraftar, arkadaşlarının hazırladığı meşaleli ve pastalı sürprizle karşılandı.

DÜŞÜŞÜN SONRASI

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede, tribün değiştirmek isterken 13 metre yükseklikten düşen Efe Kartal Öztay, statta yapılan ilk müdahalenin ardından hızla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Düşmenin etkisiyle kafasında ağır yaralar ve vücudunun farklı bölgelerinde kırıklar meydana gelen genç taraftar, yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavi süreci zorlu geçti ama sonunda taburcu edilerek evine dönebildi.

ŞAŞILMAZ BİR KARŞILAMA

Evine döndüğünde arkadaşları onun için büyük bir kutlama düzenledi. Meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılanan Öztay, sürpriz doğum günü pastasının mumlarını üflerken mutluluğunu gizleyemedi. Bu an, hem onun hem de arkadaşlarının hafızasında unutulmaz bir an olarak kalacak.