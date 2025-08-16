Efe’lerde Yatan Adam Hayatını Kaybetti

DAVUT AYTEKİN’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir parkta, yerde hareketsiz yatan 54 yaşındaki Davut Aytekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2325 Sokak’ta bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda, akşam saat 19.00 civarında gerçekleşti.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Bölgedeki vatandaşlar, bir kişinin yerde uzun süre hareketsiz yattığını fark etti. İlk başta uyuduğunu düşünen vatandaşlar, durumu kontrol etmek için yanına gitti. Ancak, şahsın tepki vermediğini gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu iletti.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri, emekli polis memuru Davut Aytekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmalarına başlarken, Aytekin’in parka spor yapmak için geldiği ve bir anda fenalaşıp yere düştüğü düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.