Efe’nin Polis Olma Hayali Gerçekleşti

EFE ABDUŞ’UN POLİS OLMA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki özel birey Efe Abduş’un polis olma hayali, Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz’ın gerçekleştirdiği sürprizle hayata geçti. Efe’nin hayalini gerçekleştiren etkinlik, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlendi.

POLİS ÜNİFORMASI GİYDİRİLDİ

Sürpriz programa Efe için özel olarak hazırlanmış polis üniforması giydirildi. Efe, üniformasını giydikten sonra Kaymakam Ceyda Durmaz ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hasan Tokgöz tarafından apoletlerini taktı. Efe’nin ailesi, bu mutlu anı yaşatan kurumlara teşekkürlerini sundu. Etkinlik, Efe’nin hatıra fotoğrafı çektirerek sona erdi.

Beypazarı’nda 30 Ağustos Etkinlikleri Yapıldı

Beypazarı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Karlıova’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

Karlıova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ve yetkililer katıldı.

