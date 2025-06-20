Efe Ş., Zeynep Naz’ı öldürdü

CEZA KARARI VERİLDİ

Bursa’da, ehliyetsiz kullandığı hafif ticari araçla 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya’ya çarpıp ölümüne yol açan 18 yaşındaki sürücü 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlgili dava sonucunda, Efe Ş. isimli sanık, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı için ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan mahkûm edildi. Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına Sarıkaya ailesi ve taraf avukatları katıldı, ancak tutuksuz yargılanan Efe Ş. duruşmaya gelmedi.

SUÇLAMALAR VE AİLENİN SÖZLERİ

Duruşmada Zeynep Naz’ın babası Yetkin Sarıkaya, sanığın hızla ilerlediğini ve kaza esnasında herhangi bir önleyici tedbir almadığını belirtti. Yapılan açıklamada, “Sanık kazadan sonra 112’yi bile aramadı, doğrudan babasını arayarak olay yerinden kaçtı” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın ifadesi ve olayın detaylarını göz önüne alarak Efe Ş.’ye ceza verdi.

KAZANIN DETAYLARI

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Zeynep Naz Sarıkaya, okul arkadaşlarıyla bir etkinlikten dönerken, yanında bekleyen bir arkadaşıyla birlikte kaldırımda duruyordu. Araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek isteyen Sarıkaya, Efe Ş.’nin kullandığı araçla çarpıştı. Çarpmanın ardından ağır yaralanan Zeynep Naz için çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra karakola teslim oldu ve ifadesinin ardından ‘Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama’ suçundan tutuklandı. Gelen sağlık ekipleri, Zeynep Naz’ı hastaneye kaldırdı, ancak 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.