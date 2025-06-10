Efe Yıldız, Vaizlik Hayalini Gerçekleştiriyor

EFE YILDIZ’IN AZMİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi görme engelli Efe Yıldız (18), vaizlik hayaline ulaşmak için eğitim hayatını kararlılıkla sürdürüyor. Doğduktan sonra yanlış tedavi sonucu görme yetisini kaybeden Yıldız, geçen yıl İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında eğitimine başlamış. Yaşadığı zorlukları azimle aşan Efe Yıldız, eğitimini başarıyla tamamlayıp hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

EĞİTİM HAYATINDAN MEMNUNİYET

Efe Yıldız, yaptığı açıklamada, hayatın içinde olmayı sevdiğini dile getiriyor. Başlangıçta bazı endişeleri olsa da zamanla üniversiteye alıştığını belirten Yıldız, “Biz bir hayat yaşıyoruz burada, dünya hayatı. İlla ki her zorluğun bir mükafatı olacaktır. Bu da zorlu bir süreç ama Allah var, bir şekilde yolumuzu buluyoruz, akıyoruz, gidiyoruz.” ifadesini kullanıyor. Üniversitedeki arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisine sıcak ve samimi davrandığını, bu destekle başarılı bir eğitim hayatının ardından hayalini gerçekleştirmek istediğini aktarıyor.

Efe Yıldız, üniversitede hayatının en güzel dönemlerinden birisini yaşadığını ifade ediyor. “Benim hiçbir zaman pilot olacağım, avukat olacağım, oyuncu olacağım vesaire politikacı olacağım gibi bir hedefim yoktu. Ben birazcık daha böyle yapmam gerekeni yapayım, tevekkülümü edeyim diye düşündüm.” diyen Yıldız, mesleki hedef olarak vaizlik istediğini ve bu alanda başarılı olacağına inandığını vurguluyor. Ülkesi için her zaman faydalı çalışmalar yapmak istediğini de sözlerine ekliyor.

EFE’YE DESTEK

Hazırlık sınıfı öğrencisi Vedat Yıldız, Efe’nin çok değerli bir insan olduğunu belirtiyor. Her zaman Efe’ye destek olmaya çalıştığını ifade eden Vedat, “Onunla tanıştığım için de gerçekten kendimi şanslı biri olarak görüyorum. Hayata farklı bir pencereden bakmayı ben Efe’yle öğrendim.” şeklinde açıklama yapıyor.