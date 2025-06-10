Efe Yıldız, Vaizlik İçin Azimle Çalışıyor

EFE YILDIZ’IN HAYALİ: VAİZLİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden görme engelli Efe Yıldız (18), vaizlik hayalini gerçekleştirmek için eğitim hayatını azimle sürdürüyor. Doğduğu gün yanlış bir tedavi sebebiyle görme yetisini kaybeden Yıldız, geçen yıl İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında eğitim almaya başladı. Karşılaştığı zorlukları büyük bir azimle aşan Yıldız, eğitim hayatını başarıyla tamamlamayı hedefliyor.

ÜNİVERSİTE HAYATI VE AMAÇLAR

Efe Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayatın içinde olmayı sevdiğini dile getirdi. Başlangıçta bazı endişeleri olduğunu ancak zamanla üniversite yaşamına alıştığını belirten Yıldız, “Biz bir hayat yaşıyoruz burada, dünya hayatı. İlla ki her zorluğun bir mükafatı olacaktır. Bu da zorlu bir süreç ama Allah var, bir şekilde yolumuzu buluyoruz, akıyoruz, gidiyoruz,” şeklinde konuştu. Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisine sıcak ve samimi davrandığını ifade eden Yıldız, başarılı bir eğitim döneminin ardından hayalini gerçekleştirmek istediğini vurguladı.

HAYATIN GÜZELLİĞİ VE DESTEK

Yıldız, üniversitede hayatının en güzel dönemlerinden birini yaşadığını aktarırken, asıl mesleki hedefinin vaizlik olduğunu belirtti. “Benim hiçbir zaman pilot olacağım, avukat olacağım, oyuncu olacağım vesaire politikacı olacağım gibi bir hedefim yoktu. Ben birazcık daha böyle yapmam gerekeni yapayım, tevekkülümü edeyim diye düşündüm. Mesleki hedef olarak istediğim şeylerden bir tanesi vaizlik. Vaizliği güzel yapacağıma inanıyorum,” sözleriyle hayalini aktardı. Efe Yıldız, ülkesi için sürekli güzel çalışmalar yapma arzusunu da dile getirdi.

DESTEKÇİLERİ VE DOSTLUĞU

Hazırlık sınıfı öğrencisi Vedat Yıldız, Efe’nin çok değerli bir insan olduğunu ifade etti. Efe’ye her zaman destek olmaya çalıştığını söyleyen Yıldız, “Onunla tanıştığım için de gerçekten kendimi şanslı biri olarak görüyorum. Hayata farklı bir pencereden bakmayı ben Efe’yle öğrendim,” şeklindeki sözleriyle dostluğuna atıfta bulundu.