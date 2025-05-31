Efecan Dianzenza Ve Yağmur Banda Yakınlaştı

EFECAN DİANZENZA VE YAĞMUR BANDA ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Survivor 2025 yarışmacıları Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda’nın yaşadığı yakınlık, magazin dünyasının odağı oldu. Yarışma süresince ikili arasında romantik bir ilişki olduğu iddiaları, sosyal medyaya yansıyan samimi görüntülerle gündeme geldi. Fanlar tarafından paylaşılan bu görüntüler sonrası “yasak aşk” dedikoduları hızla yayıldı. Bu gelişmelerin ardından dikkatler, evli ve bir çocuk babası olan Efecan Dianzenza’ya çevrildi. Dianzenza sessizliğini sürdürürken, Yağmur Banda sosyal medya hesabında konuya dair yaptığı açıklamada, çıkarılan haberleri kesin bir biçimde yalanladı. Banda, “Ortaya atılan aşk iddiaları asılsızdır. Yarışmada herkesle eşit mesafedeydim.” diyerek durumu netleştirdi.

EFECAN DİANZENZA’NIN BOŞANMA SÜRECİ

Tartışmalar devam ederken, Efecan Dianzenza’nın 8 yıllık eşi Duygu Dianzenza ile evliliği sona erdi. Tarafların karşılıklı olarak anlaşarak boşandığı duyuruldu. Efecan Dianzenza’nın avukatı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, karşılıklı evlilik birliklerini sonlandırma kararı almış ve bugün boşanmışlardır.” ifade etti. Boşanma sonrasında Duygu Dianzenza, kişisel sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. 16 yıllık birlikteliğin sona erdiğini belirten Dianzenza, “Efecan Dianzenza ile olan 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi bugün resmen sonlandırdık. Tekrar ve son kez belirtmek isterim ki bir kızım olduğu için konuşmak istemiyorum. Desteklerinize minnettarım.” açıklamasında bulundu.