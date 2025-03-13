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Efeler 09 SFK’da Kaplan Dönemi Başladı

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

TFF 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden On Numara Sportif Efeler 09 SFK’da, teknik direktör Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı. Arıkan’ın yerine Ömer Kaplan göreve getirildi. Kaplan, 28 Ocak’ta kulüpten ayrıldıktan 43 gün sonra tekrar takımın başına geçti.

GÖREV DEĞİŞİMİ VE AÇIKLAMA

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden On Numara Sportif Efeler 09 SFK’da, 28 Ocak 2025 tarihinden sonra Ömer Kaplan’ın görevi Nadir Arıkan’a devredildi. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Osmaniye’ye kaybeden takım, teknik direktör Nadir Arıkan ile yollarını ayırdıktan sonra, Ömer Kaplan ile bir kez daha anlaştı. Kulüp yönetimi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ömer Kaplan ile anlaşmaya varmıştır. Daha önce de takımımıza oyun anlayışıyla önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine hayırlı olsun diyor, sezonun kalan kısmında başarılar diliyoruz” dedi.

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