Efeler 09 SFK ile Çorluspor 1947 Berabere

MAÇIN SONUCU VE DETAYLARI

TFF 3. Lig 3. Grupta gerçekleştirilen erteleme maçında On Numara Sportif Efeler 09 SFK, kendi sahasında Çorluspor 1947 takımını konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21. haftada oynanması planlanan karşılaşma, Didim Atatürk Stadı’nda gerçekleşti. Maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Efeler 09 Kulüp başkanı Mahmut Gözüaçık ve kulüp yöneticileri birlikte izledi.

MAÇIN HAKEMLERİ VE KADROLARI

Karşılaşmanın hakemleri Tayfun Güz, Burak Gültek, Orhan Timurtaş ve Fatih Dursun olarak görev yaptı. On Numara Sportif Efler 09 SFK takımında kaleci Kemal Mert, savunmada Mustafa, Burak (dk. 80 Murat), Hasan Berat, Ramazan Berat (dk. 77 Yiğithan), Sabutay, Abdullah (dk. 90+2 Enes), orta sahada Emre, Hakan Can, Cengizhan (dk. 46 Muhammet) ve Nurettin (dk. 77 Gökberk) yer aldı. Çorluspor 1947 kadrosunda ise Enes, Yasin (dk. 66 Erdinç P.), Volkan (dk. 86 Efe), Erdem, Uğur, Metin, Hüseyin (dk. 86 Emirhan), Taygun, Caner (dk. 72 Erdinç K.) ve Ferhat görev aldı. Goller, Caner’in (dk. 11) ve Hasan Berat’ın (dk. 64) katkısıyla geldi.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Maçın erken dakikalarında, dk. 11’de, Çorluspor’lu Caner, Efeler 09 ceza sahası dışında topla buluşarak iki rakibini geçip kaleye sert şut çekti ve topu ağlarla buluşturdu (0-1). Maçın ilerleyen bölümünde, dk. 30’da Çorluspor’un geliştirdiği atakta, Efeler 09 defansı topu uzaklaştıramadı ve Mahsun’un şutunu kaleci Kemal Mert kurtardı. İlk yarı Çorluspor’un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarının başında, dk. 64’te Efeler 09’un kullandığı korner vuruşunda, ceza sahasında yaşanan karambolde topa vuran Hasan Berat, durumu eşitledi (1-1). Maç sırasında başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.