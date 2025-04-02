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Efeler’de Aileler Arasında Hastanede Kavga Çıktı

HASTANE İÇİNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yoğun bakımda bulunan hastalarını ziyarete gelen husumetli aile üyeleri arasında kavga çıktı. Hastane içerisinde başlayan bu tartışma kısa süre içinde büyüyerek dışarıya taştı.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ GEREKTİ

Aydın Devlet Hastanesi Acil Girişi’nde yaşanan olayda, hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Gelen ekipler kısa sürede tarafları güçlükle ayırmayı başardı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

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