Efeler’de Ani Frenle Kaza Oldu

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir kaza, ani fren yapan bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobilin refüje çıkarak takla atmasıyla sonuçlandı. Olayda iki kişi yaralandı ve kazanın görüntüleri KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, 27 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 10.30 sıralarında İzmir Bulvarı üzerindeki Bayındırlık Kavşağı’nda yaşandı.

KAZANIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, B.Ç. isimli sürücünün kullandığı 09 HN 712 plakalı otomobil, önündeki aracın aniden durması üzerine çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracı refüje çıkıp trafik ışığı direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü B.Ç. ile onunla birlikte yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki aracın ani fren yapması ve arkasından gelen aracın manevra yaparak refüje çıktığı, sinyalizasyon direğine çarparak takla attığı anları yer aldı.