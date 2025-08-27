Efeler’de Araç Takla Attı, İki Yaralı

KAZA ANINDA TAKLA ATAN OTOMOBİL

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir kaza, ani fren yapan bir araca çarpmamak için manevra yapma sırasında gerçekleşti. İzmir Bulvarı üzerindeki Bayındırlık Kavşağı’nda yaşanan olayda, refüje çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, B.Ç. yönetimindeki 09 HN 712 plakalı otomobil, önünde aniden durarak fren yapan bir araca çarpmamak için hızla yön değiştirdi. Ancak, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç refüje çıkarak trafik ışığı direğine çarptı ve takla attı. Kazada sürücü B.Ç. ile yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

POLİS HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Olay sonrası polis ekipleri, kazaya neden olan diğer otomobilin tespit edilmesi için inceleme başlattı. Kazanın detayları ve sorumluları ile ilgili çalışmalar sürüyor.