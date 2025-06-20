Efeler’de Aranan S.K. Yakalandı

ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde birçok suçtan dolayı aranan ve 6 yıl boyunca firarda kalan bir şahıs, emniyet güçlerince düzenlenen başarılı bir operasyon sonucu yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürüttüğü etkin çalışmalara devam ediyor.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Elde edilen bilgilere göre, hakkında ‘kasten yaralama, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme ve basit yaralama’ suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 7 ay 13 gün hapis cezası ve ayrıca 7 farklı dava dosyasından aranma kaydı bulunan S.K. isimli şahıs, Aydın’da tespit edildi. Hemen harekete geçen emniyet ekipleri, operasyon için hazırlıklara başladı.

OPERATION SONUCU YAKALAMA

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheli şahıs Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yakalandı. Operasyon sırasında S.K.’dan 0,25 gram kokain uyuşturucu maddesi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.