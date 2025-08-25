Efeler’de Balkonda Mahsur Kedi Kaçtı

KEDİ İÇİN HAREKETE GEÇEN EKİPLER

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki balkonda mahsur kalan kedi için ekipler harekete geçti. Önce şaşkın bakışlarla kendisini kurtarmak isteyen ekipleri izleyen kedi, daha sonra karşısında ekipleri görünce balkondan atlayıp gitti. Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1014 Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı üç katlı bir apartmanın en üst katındaki balkonda mahsur kalan kedi ile ilgili vatandaşlar, geceden beri kedinin balkonda olduğunu fark etmişti.

Sabah saatlerinde vatandaşlar, kedinin hala balkonda olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Balkonda mahsur kalan kedinin kurtarılabilmesi için mahalleye merdivenli itfaiye aracı yönlendirildi. Kedi, kendilerini kurtarmak için gelen ekipleri şaşkın bakışlarla balkondan izledi.

KEDİ KAÇTI, EKİPLER NORMALE DÖNDÜ

İtfaiye merdiveni ile balkona çıkan ekipleri karşısında gören kedi, bir anda kaçarak apartman girişi üzerindeki tentenin üzerine atladı. Ardından yan apartmanın balkonuna ve daha sonra bahçeye atlayarak gözden kaybolan kedi nedeniyle itfaiye ekipleri normale döndü. Mahalle sakinleri, duyarlılıkları sebebiyle ekiplere teşekkür etti.