Efeler’de Bıçaklanmış Şahıs Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs yol kenarında bıçaklanmış ve darp edilmiş bir biçimde bulundu. Olay, Kızılcaköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti.

SAĞLIK VE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, yol kenarında bir şahsın darp edilerek bırakıldığına dair ihbar alındı. Bu ihbar üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra yaralı şahsı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırmak üzere ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde, yaralının bacak bölgesinden bıçakla yaralandığını ve darp edildiğini belirledi.

YARALININ KİMLİĞİ VE SAĞLIK DURUMU

Yapılan araştırmalar sonucunda yaralı kişinin 38 yaşındaki O.K. isimli öğretmen olduğu tespit edildi. O.K., Efeler Güzelhisar Özel Öğretim Anaokulu’nda görev yapıyor. Hastanedeki tedavisi devam eden O.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu bildiriliyor.