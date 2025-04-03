Efeler’de Bisiklet ve Araç Çarpıştı

KAZANIN DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde ticari bir araç ile bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Efeler ilçesinde yer alan Batı Gazi Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, aynı yönde hareket eden 09 AJM 900 plakalı ticari araç ile bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü genç yola savruldu.

YARALIYA YARDIM GELİYOR

Yaralanan bisiklet sürücüsü genç, şok geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu. Kazayı izleyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı genç, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Bunun yanı sıra, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.