Efeler’de Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı

AYDIN’DA BİR EVDEN 4 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evden temizlenen 4 kamyon çöp çıkarıldı. Evde ayrıca 12 kedi ve 3 kaplumbağanın da bulunduğu açıklandı. Kötü koku yayılan evin sahibi olan vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ

Gelen ihbar üzerine olay yerine Efeler Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriyi kontrol etti. Evde bulunan hayvanlar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de durumu bilgilendirildi. Yapılan incelemelerde evden 4 kamyon çöp çıkarılmasının yanı sıra, 12 kedi ve 3 kaplumbağa bulundu.

KEDİLER VE KAPLUMBAĞALARIN AKIBETİ

Kedilerin sahiplenilmesi konusunda Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç devreye girdi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.