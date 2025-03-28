Haberler

Efeler’de Kaçak Sigara Operasyonu

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA OPERASYONU

Aydın’ın Efeler ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet elektronik sigara ele geçirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi’nde bir eve baskın yaptı.

MEVCUT DURUM VE YASAL İŞLEM

Yapılan aramalarda, evde 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet vozol elektronik sigara bulundu. Operasyon sonucunda, S.Y. isimli şahıs için KOM Şube Müdürlüğü tarafından 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Nevzat Aykaç’tan Ramazan Bayramı Mesajı

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Ramazan Bayramı'nda dayanışmanın önemine dikkat çekerek, tüm İslam alemine bayram dileklerini iletti ve ekonomik gelişim için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
Haberler

Esen Metalspor Özvatanspor’u 6-1 Yendi

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off'unda Esen Metalspor, Özvatanspor'u 6-1 yenerek dikkat çekici bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada toplam 7 gol kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.