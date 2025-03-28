Efeler’de Kaçak Sigara Operasyonu

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA OPERASYONU

Aydın’ın Efeler ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet elektronik sigara ele geçirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi’nde bir eve baskın yaptı.

MEVCUT DURUM VE YASAL İŞLEM

Yapılan aramalarda, evde 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet vozol elektronik sigara bulundu. Operasyon sonucunda, S.Y. isimli şahıs için KOM Şube Müdürlüğü tarafından 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.