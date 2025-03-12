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Efeler’de Kaçak Sigara Operasyonu Gerçekleşti

AYDIN’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Aydın’ın Efeler bölgesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak ürünler ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında toplam 8 bin 760 adet doldurulmuş makaron ile çeşitli diğer ürünler bulundu. İş yeri sahibi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

OPERASYON DETAYLARI

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, operasyon, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi’ndeki Çankaya Caddesi üzerindeki bir işyerinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, farklı markalardan oluşan 8 bin 760 adet doldurulmuş makaronun yanı sıra, 90 adet nargile kömürü, 8 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ve 390 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. İş yerinin sahibi N.S. hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem uygulandı.

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