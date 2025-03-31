Efeler’de Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

KAÇAK Tütün ELE GEÇİRİLDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde sigara imalathanesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, önemli miktarda kaçak tütün bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sigara kaçakçılığına karşı iş birliği içinde bir çalışma yapıldı.

YAPILAN ARAMADA BULGULAR

Efeler ilçesindeki sigara sarımı gerçekleştiren bir şüphelinin imalathanesinde, yapılan detaylı aramada 11 bin 500 adet boş makaron, 19 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 155 kilogram açık tütün, 1 sigara sarma makinesi ve 1 tütün kıyma makinesi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.