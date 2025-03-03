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Efeler’de Makilik Alanda Yangın Paniği

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YANGININ ÇIKTIĞI NOKTA VE DURUM

Aydın’ın Efeler ilçesinde, ikamet alanlarına yakın bir yerde makilik alanda çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Olay, Köprülü Mahallesi Topyatağı mevkiinde bulunan Şehit Erkan Duran Parkı’nın alt kısmındaki makilik alanda gerçekleşti.

ALEVLERİN YAYILIMI VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla geniş bir alanı kapladı. Ancak, yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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