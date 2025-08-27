Efeler’de Minibüs-Araç Kazasında 11 Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir kaza sonrası 11 kişi yaralandı. Olay, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşti. Çarpışma esnasında yaralıların durumuna müdahale eden çevredeki vatandaşlar, kazada kopan bir kulağı aramak için seferber oldu. Yapılan yoğun çabalar sonunda bulunan kulak, motosikletli bir trafik polisi tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kaza, Yedieylul Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde yaşandı.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 09 M 0094 plakalı minibüs ile 09 ARZ 849 plakalı otomobil Batı Aydın Bulvarı ile Eski Çine Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına savrulurken, minibüs bir apartmanın bahçe duvarını yıkıp yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kaza sonrası, olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

EĞİTİM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kısa sürede bölgede bulunan ekipler, yaralıların ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastanelere sevk etti. Kaza sebebiyle devrilen elektrik panosunun çevresinin güvenliği için ADM ekipleri olay yerine geldi. Muhtemel elektrik çarpması riskine karşı, panonun elektriği kesilerek güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yaralılardan birinin kulağının koptuğu ve kulak bulunamayınca vatandaşlar ve ekipler yoğun bir arama çalışması başlattı.

KOPAN KULAK BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda, kopan kulak bir vatandaş tarafından bulundu. Bulunan kulak, bölgedeki ekipler tarafından alındıktan sonra motosikletli trafik polisi aracılığıyla hastaneye teslim edildi. Kazanın yaşandığı alanın adeta bir savaş alanına dönüştüğü ifade edilirken, konuya ilişkin resmi inceleme başlatıldı.