Efeler’de Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA ANI VE YARALANMA

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 ALV 905 plakalı motosikletin sürücüsü A.D., kavşağa yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten motosikletin kontrolünü kaybederek kavşak içindeki refüje çarptı ve yolun karşısına savruldu.

Kazada yaralanan A.D.’yi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralı sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati durumunun net olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Kaza ile ilgili inceleme çalışmalarına başlandı.