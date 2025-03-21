Efeler’de Motosiklet Kazasında 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 APP 583 plakalı otomobil, 1666 Sokak’a dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen 33 CYH 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Araçlarda meydana gelen maddi hasar sonrası, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.