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Efeler’de Motosiklet Uçuruma Düştü

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet sürücüsünün otomobille sıkışması sonucu meydana gelen kaza, genç sürücünün metrelerce yükseklikten uçuruma düşmesi ile sonuçlandı. Şans eseri yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza, Efeler ilçesinin Konuklu Mahallesi’nde yaşandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DÜŞÜŞ ANI

E.T. isimli motosiklet sürücüsü, 09 AKD 200 plakalı motosikletiyle seyir ederken, 09 AD 518 plakalı ticari araçla sıkıştı. Kontrolünü kaybeden motosiklet, sürücüsünü yol kenarındaki uçurumdan aşağıya savurdu. Metrelerce yükseklikten düşen genç, kazada yaralandı ve bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KURTARILMA ÇALIŞMALARI VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı E.T.’yi uçurumdan kurtararak sağlık ekiplerine devretti. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. E.T.’nin yapılan ilk kontrollerde kalçasında kırık olduğu tespit edildi. Kazanın sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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